"Волшебник Дан Балан": у Тины Кароль трогательно поздравили певца с днем рождения

Вчера, 6 февраля, свой 42-й день рождения отметил молдавский певец, композитор, продюсер, основатель трио O-Zone и тренер вокального талант-шоу «Голос країни» Дан Балан.

В честь такого события он порадовал поклонников новым фото, которое опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

На снимке именинник предстал с милым, но довольно грустным лицом, стоя на фоне белой стены.

«И я благодарю вас всех», — написал Дан в своем праздничном посте.

Поклонники в комментариях поздравили музыканта с 42-летием, при этом многие из них пожелали ему воссоединиться с певицей Тиной Кароль.

Но всех превзошли в творческой задумке фанаты Тины Кароль, с которой молдавскому певцу приписывают романтические отношения. От имени своего кумира они загрузили нарезку кадров с шоу «Голос країни», в котором Дан вместе с ней выступил в роли звездного тренера.

В смонтированном видео слышны голоса персонажей мультфильма «Жихарка».

«Украла, украла, меня лиса украла. Хватит орать! Не хочу, чтобы ты меня кушала. Да не буду я тебя кушать. Не будешь? Мы просто поиграем с тобой в это, в калачики. Может в куличики? Нет, в калачики», — говорится в ролике.

Как поздравила певца сама Тина Кароль, пока что не известно. Недавно она призналась, что приобрела в Карпатах земельный участок, чтобы построить там дом.

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