Внучка Ющенко после провала на шоу «Голос країни» сделала заявление

Внучке третьего президента Украины Виктора Ющенко Доменике в песенном шоу «Голос країни» не удалось покорить сердца судей. Девушка исполнила известный хит группы Kazka «Плакала», но никто из тренеров не развернулся.

Доменике предложили приходить в будущем году. Но несмотря на это, она считает, что одержала победу, потому что вышла на большую сцену, о которой мечтала.

«Друзья, каждому из вас я благодарна за вашу поддержку, за ваши добрые слова! Для меня это уже победа, что я вышла на главную сцену страны. Знаю, что мечты сбываются! Благодарю судьбу за тебя, «Голос»! — написала 19-летняя девушка на своей странице в Instagram.

Как известно, попасть на проект Доменика мечтала несколько лет. Ей хотелось, чтобы ее увидел известный дед и гордился ее.

Девушка увлекается творчеством. Она любит писать картины, сочинять стихи, иногда пишет песни. По ее словам, она находит себя в пении и музыке.

Фото Instagram/domenika_yushchenko

25291

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter