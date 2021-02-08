Сильно изменившейся жене Виктора Павлика пришлось объясняться

Супруга певца Виктора Павлика Катерина Репяхова, которая готовится к рождению ребенка, показала в Instagram видео, которое вызвало бурную реакцию у подписчиков.

Молодая женщина там выглядит свежо и ухоженно. Макияж на ее лице почти незаметен — только немного подкрашены ресницы и сделана коррекция бровей. Возможно, она посетила стилиста. Ведь известно, что естественный макияж — самый сложный. Внешне Катя стала похожа на куколку.

В сети Екатерину забросали комплиментами, но были и более сдержанные подписчики, которые отметили, что женщина использовала фотофильтры, меняющие лицо.

Жена Павлика признала, что использовала фильтр, но он только поменял цвет глаз.

Молодая супруга 50-летнего украинского певца Виктора Павлика Катерина Репяхова, которой не удалось пышно отметить свое бракосочетание, надеется в этом году вновь надеть подвенечное платье после рождения своего первенца.

Фото Instagram/repyahovakate

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