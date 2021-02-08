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Шоу-бизнес

«Ох, эти скулы»: Ольга Фреймут восхитила поклонников снимком

10:35 8 февраля 2021
Фреймут

Популярная телеведущая Ольга Фреймут опубликовала свежее фото. Женщина провела выходные во Львове.

Снимок сделан в отеле Leopolis. Фреймут сидит в холле в бежевом костюме. В ее волосах цвета спелой пшеницы играют солнечные блики.

Подписчикам теледивы фото понравилось. Они наградили Фреймут яркими эпитетами и сравнениями, отдельно отметив удачный цвет ее волос.

Напомним, ранее Фреймут показала фото со своей мамой. Алла Фреймут — учитель. Она работает в школе уже 40 лет. В сети признали, что мама и дочь очень похожи.

Фото Instagram/freimutolia

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