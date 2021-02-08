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Шоу-бизнес

Ани Лорак показала «невыносимую красоту»

12:41 8 февраля 2021
Лорак

Вернувшаяся недавно со съемок клипа в Киеве Ани Лорак показала своего домашнего питомца. Певица сфотографировалась с песиком Тошей.

«Ну как можно выдержать такую красоту? На съемках хорошо, а дома лучше. Проведите этот воскресный вечер с любимыми», — написала Лорак.

Фанатам понравилось милое фото. Они отметили красоту Каролины и теплую атмосферу в ее доме, где есть место любимым животным.

Напомним, недавно Ани Лорак публиковала грустные фотографии. Молодая женщина писала о тревожащих ее мыслях. В сети даже подозревали, что у певицы случилось что-то личное. Возможно, это было навеяно съемками. В Киеве Лорак записывала песню о несчастной любви.

Фото Instagram/anilorak

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Ани Лорак показала «невыносимую красоту»

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