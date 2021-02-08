«Написал ему, что он дурак»: российский бизнесмен в США разозлился на Потапа

Российский предприниматель Марк Пугачев, владелец консьерж-сервиса в Майями, оказался недоволен своими клиентами Настей Каменских и Потапом, которые арендовали у него машину.

Об этом он рассказал в интервью Евгению Черняку на Big Money.

Пугачев обиделся на Потапа за то, что тот якобы вел себя слишком звездно. Уже улетая, оставил элитный автомобиль в аэропорту, где его пришлось искать по GPS. Кроме того, машина якобы была грязной. Благодарности от украинских звезд россиянин тоже не дождался.

Пугачев написал Потапу в СМС-сообщении, что он дурак. А Евгению Черняку сказал, что с такими клиентами больше не хочет иметь дело.

У Пугачева с женой в США сервис VIP уровня. Он предоставляет в аренду элитные апартаменты или виллу, может забронировать яхту или частный самолет.

Пугачев организует Luxury-отдых для своих клиентов, берет на себя все организационные хлопоты, в том числе VIP-сопровождение во время поездки или решение любых других вопросов.

Среди своих любимых клиентов Пугачев и его жена назвали певца Макса Барских, творчество которого они ценят и с радостью готовы его встречать всегда.

307

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter