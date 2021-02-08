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"Мы так сильно ждем": беременная жена экс-"холостяка" Михайлюка трогательно обратилась к будущему ребенку

15:59 8 февраля 2021
Даша Хлыстун

Модель Дарья Хлыстун которая вместе с экс-«холостяком» Максом Михайлюком ждут ребенка, показала фото с округлившимся животиком и написала, что «маленькую любовь» очень ждут.

«Самое прекрасное состояние. Несмотря на лишние килограммы и отеки, когда понимаешь, что маленький человечек живет внутри тебя, абсолютно неважны уже все эти моменты. И с каждым месяцем сложнее терпеть и ждать встречи. Мы тебя с папой так сильно ждем, наша маленькая любовь», — пишет Дарья в Instagram.

Ранее фотографию беременной возлюбленной выкладывал в сеть и Макс Михайлюк. «Каждый день — еще один день ближе к встрече с другой любовью моей жизни», — подписал фото Макс.

Готовится стать отцом и другой бывший участник шоу «Холостяк» Никита Добрынин — его молодая супруга Даша Квиткова уже на четвертом месяце беременности. Будущая мама призналась, что «набрала» больше трех килограмм, и что ее талия увеличилась с 59 см до 69 см.

Фото Даши Хлыстун из социальных сетей.

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