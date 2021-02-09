Недавно ставшая мамой Наталья Подольская заболела коронавирусом
Жена Владимира Преснякова певица Наталья Подольская, недавно во второй раз ставшая мамой, подхватила коронавирус. Хотя она соблюдала карантинные ограничения, не выходила в свет, болезни избежать не удалось. Первые симптомы Наталья почувствовала в начале февраля. Тест на коронавирус показал положительный результат.
Семья Пресняковых не на шутку переволновалась. Ведь в семье растет двое маленьких детей — сыновья Артемий и Ваня. Также родители Владимира находятся в зоне риска. Об их состоянии пока не сообщается.
Недавно коронавирусом переболел продюсер Иосиф Пригожин. Он заразился в Дубае и попал там в больницу. По его словам, болезнь протекала в тяжелой форме.112
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