Недавно ставшая мамой Наталья Подольская заболела коронавирусом

Жена Владимира Преснякова певица Наталья Подольская, недавно во второй раз ставшая мамой, подхватила коронавирус. Хотя она соблюдала карантинные ограничения, не выходила в свет, болезни избежать не удалось. Первые симптомы Наталья почувствовала в начале февраля. Тест на коронавирус показал положительный результат.

Семья Пресняковых не на шутку переволновалась. Ведь в семье растет двое маленьких детей — сыновья Артемий и Ваня. Также родители Владимира находятся в зоне риска. Об их состоянии пока не сообщается.

Недавно коронавирусом переболел продюсер Иосиф Пригожин. Он заразился в Дубае и попал там в больницу. По его словам, болезнь протекала в тяжелой форме.

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