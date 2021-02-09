Телеведущая Соломия Витвицкая разводится с мужем

Ведущая ТСН на канале «1+1» Соломия Витвицкая, недавно рассказавшая, почему у нее нет детей, разводится с мужем Владом после восьми лет брака. Этой новостью телезвезда поделилась на своей странице в Instagram. Причину развода Соломия не называет. Она уверена, что они с Владом смогут стать счастливыми порознь и даже пообещала найти ему хорошую жену.

«8 ярких, безумных, добрых и таких разных лет. За это время ты стал мне другом, но мы потеряли „нас“. Развод только звучит ужасно, но открывает новые пути, я обязательно еще найду тебе хорошую жену», — написала Соломия под общим фото.

Она также отметила, что все остальное останется между ними. Выносить на публику семейные подробности она не собирается. Ведущая попросила друзей и коллег не беспокоить ее с просьбой объяснить ситуацию.

«Это единственный комментарий на эту тему, двигаемся дальше», — заключила Соломия.

Напомним, Соломия Витвицкая и Влад сыграли пышную свадьбу на стадионе «Олимпийский» в Киеве, среди гостей были известные журналисты и звезды шоу-бизнеса. Телеведущая не выносила личную жизнь на публику. Ее развод стал большой неожиданностью даже для ее друзей.

Недавно Соломия одна, без мужа, путешествовала по Америке, навестила друзей в Коста-Рике.

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