Чапкиса госпитализировали

90-летний украинский хореограф Григорий Чапкис, в январе выписавшийся в очередной раз из больницы, вновь госпитализирован, сообщает «Гордон».

Хореограф находится в реанимации Киевской городской клинической больницы № 6.

«Ночью „скорая“ меня снова увезла в больницу. Я лежу в реанимации. Диагноз пока не установлен. Вроде как остаточные явления после воспаления легких. У меня сковало спину и ноги. Тяжело ходить и тяжело дышать», — рассказал изданию Григорий Чапкис.

Хореограф признался, что за время болезни сильно похудел и что ему трудно ходить.

Напомним, что первый раз Григорий Чапкис попал в больницу в декабре 2020 года — у хореографа диагностировали двустороннее воспаление легких. Тогда он признавался, что находится не в лучшем психологическом состоянии, и у него появился страх смерти.

Фото Георгия Чапкиса из социальных сетей.

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