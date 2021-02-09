Сергей Соседов распек шоу «Голос Дети» с Егором Кридом

В сети продолжается критика наставников музыкального шоу «Голос Дети», который стартует 12 февраля на росТВ.

После Светланы Лободы, отличившейся фривольным танцем, критики обрушились на рэпера Егора Крида. Шоумен Сергей Соседов призывает зрителей не смотреть этот проект, пишет ФАН.

Он назвал шоу неинтересным, фальшивым и наигранным. По его словам, там никто не открывает никакие таланты.

В сети считают, что Крида поставили специально, чтобы будоражить общественность своими выходками, внешним видом.

Соседов уверен, что молодой исполнитель ничего, кроме скандала и шума вокруг своей персоны, дать участникам проекта не сможет.

Журналист полагает, что такое положение вещей в рамках проекта происходит из-за особой политики телекомпании, которая «работает на скандалах».

Сергей Соседов является фигурантом базы «Миротворца» как антиукраинский пропагандист, украинофоб, а также за оправдание российской агрессии в Крыму.

Напомним, у Егора Крида репертуар, который совсем не подходит детям. Он поет про деньги, секс и алкоголь. Недавно Крид выложил в социальные сети фото, где он в кресле наставника показывает неприличный жест. Затем снимок удалил.

152

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter