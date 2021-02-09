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Шоу-бизнес

Тарас Цымбалюк появился на публике с синяком под глазом

14:40 9 февраля 2021
Тарас Цымбалюк

Украинский киноактер, бывший участник проекта «Танці з зірками» Тарас Цымбалюк, получивший недавно перелом носа на съемках, показал видео, на котором он появился с синяком под глазом. публикация сделана в сториз Instagram Цымбалюка.

В ролике хорошо заметны распухший нос и синяк под правым глазом Тараса Цымбалюка. Это стало следствием закрытого перелома костей носа. После съемки сцены с дракой актеру также наложили швы, так как было еще и рассечение.

Тарас Цымбалюк сейчас задействован в новом кинопроекте — криминальном сериале «Вскрытие покажет-2». Из-за травмы актера съемки пришлось отложить на неделю.

Как сообщалось ранее, Цымбалюк признался, что всегда интересовался тематикой проектов от Marvel и в результате попробовал себя в образе одного из героев.

Фото из Instagram Тараса Цымбалюка

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