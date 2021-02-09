Эктор Хименес-Браво покинул Украину

Ведущий кулинарного проекта «МастерШеф» на СТБ Хименес-Браво покинул Украину. Он улетел в Колумбию, где впервые за долгое время встретился с матерью. Трогательное видео встречи, объятий с родными Эктор опубликовал в Instagram.

«Я пришел домой. Всем желаю почувствовать то, что чувствую я в этот момент», — написал Хименес-Браво.

Телеведущий рассказал, что его путь домой оказался не из легких. Перелет длился 20 часов. В условиях пандемии и карантинных ограничений это время оказалось для него адом. Перед полетом ведущему пришлось заполнить анкеты и декларации о состоянии здоровья.

На борту все время нужно было находиться в специальной маске, снимать которую можно только на 10 минут во время еды.

«Постоянное измерение температуры, визуальный контроль. Стюардессы превратились в злых надзирателей. Благодаря „замечательному“ сервису перелет стал просто невыносимым и дорога домой превратилась в часы ужаса. Впечатления от персонала такое, будто они пользуются ситуацией с ковидом и просто не выполняют свои обязанности. „Бросаются“ в тебя едой, стакан воды нужно выпрашивать. Такое ощущение, что ты всем должен, как только поднялся на борт», — возмущался Эктор.

Ранее Эктор Хименес-Браво показал свой загородный дом под Киевом.

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