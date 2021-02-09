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Шоу-бизнес

Нехватка воздуха: Алена Шоптенко рассказала о «самой большой сложности» ее образа в «Маске»

16:42 9 февраля 2021
Алена Шоптенко

Танцовщица и хореограф Алена Шоптенко, которая в шоу «Маска» выступила в образе рыжей Лисы, рассказала, что самой большой сложностью для нее оказалась нехватка воздуха.

О том, каково ей было выступать в 12-килограммовом костюме, Алена Шоптенко рассказала в Instagram.

«Вес головы Лисички был хорошо распределен по всей верхней части моего тела и надежно фиксировался всяческими резинками, что позволяло довольно активно двигаться. А двигаться приходилось вдвойне, так как за счет костюма амплитуда движения конечно же съедалась! Хорошо помню, что после своего первого выступления от сильнейшей одышки чуть не „отъехала“ прямо на сцене», — рассказала Алена.

По ее словам, хвостик Лисички, который она назвала «отдельным фетишем», был способен на многое — и па сделать, и с ног сбить. «Признаюсь, в какой-то момент срослась со своей Лисичкой и готова была раскрыть еще больше граней ее хореографического и не только таланта! Ведь мой первый тверк на сцене был именно в ней», — пишет Шоптенко.

Свой пост она проиллюстрировала видео, смонтированным из разных эпизодов с участием Лисички.

Популярный певец Олег Винник узнал в Лисичке свою партнершу по «Танцям з зірками» после танца Алены Шоптенко. «FОХ, я с тобой учил FOXtrot и я тебя узнал, Алена Шоптенко! Яркий огненный выход, отработанные движения, жесты, взгляд, стойка в позиции — это были характерные признаки танцовщицы-профессионала», — объяснил Винник, который, впрочем, несколько был сбит с толку еще и песенным номером Лисички.

Фото Алены Шоптенко из социальных сетей.

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