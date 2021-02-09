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Шоу-бизнес

Ефремов рассказал о предложении адвоката

18:18 9 февраля 2021
Михаил Ефремов

Актер Михаил Ефремов, кассационную жалобу которого рассмотрит суд, заявил на допросе в полиции, что его экс-адвокат Эльман Пашаев предлагал купить свидетелей для суда. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам Ефремова, Пашаев предложил ему: «Есть такие люди, которые могут сказать на суде, что тебя в машине не было».

Лжесвидетелями по делу проходят три человека, утверждавших, что не видели Михаила Ефремова на месте ДТП. Пашаев говорит, что эти люди откликнулись в соцсетях на призыв о поиске свидетелей происшествия.

«Если бы мы подкупали свидетелей, то он, получается, наш соучастник. Так что я сомневаюсь, что он дал такие показания. Да и откуда ему знать, что их могли подкупить — он же под домашним арестом сидел», — ответил на Пашаев на обвинения в свой адрес со стороны Ефремова.

Напомним, Пашаев заявил, что у Ефремова есть тайник, в котором он хранит огромную сумму.

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