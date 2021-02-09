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Шоу-бизнес

На злобу дня: Леся Никитюк озадачила поклонников вопросом о лопате

19:05 9 февраля 2021
Леся Никитюк

Украинская телеведущая Леся Никитюк в связи с сильным снегопадом, обрушившимся на Киев, решила заняться разгребанием заносов. Об этом она написала в своем Instagram.

«На этой пафосной Хмельницкой ноте я иду отгребать снег. Уважаемые, а где купить хорошую лопату Эпицентр? Сильпо? Хелен Марлен?» — написала Леся Никитюк.

Подписчики отреагировали неоднозначными комментариями: «Лучше дождаться, пока он сам растает», «Не выходить из дома, потому что двери не откроются до самой весны», «Могу передать старый черпак — настоящий металлический».

Напомним, Леся Никитюк показала один из наиболее важных предметов своего гардероба.

Ранее сообщалось, что Леся Никитюк опубликовала смешные фото с ведущим Игорем Новинчуком (водителем Богданом Богдановичем из LE Маршрутки).

Фото из Instagram Лесю Никтюк

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