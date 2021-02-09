«Завидую Наташке»: поклонницы Тарзана в восторге от его поздравления с Днем стриптиза

Стриптизер Сергей Глушко (Тарзан), который недавно резко осадил многочисленных хейтеров, поздравил всех со своим профессиональным праздник. Пост он опубликовал в своем Instagram.

«С Днем стриптиза вас всех, господа! А дамам — розы», — написал Тарзан.

Поклонницы написали восторженные комментарии: «С профессиональным праздником, красавчик!», «Завидую Наташке! Она поэтому и не стареет, красотка, с таким мужем!".

Лучшей иллюстрацией к профессиональному празднику Тарзан счел комедийную сценку с участием актрисы Марины Федункив. Героиня Марины с подругами обещают, что когда разбогатеют, обязательно закажут Тарзана.

Всемирный день стриптиза отмечается 9 февраля. История этого праздника началась 128 лет назад, когда в Париже в кафе «Мулен Руж» танцовщица Мона исполнила откровенный танец, сняв с себя всю одежду. За непристойное поведение ее оштрафовали на 100 франков, что привело к протестам в Париже.

Напомним ранее Тарзан разозлил подписчиков, когда сфотографировался с голодными детьми в Африке.

Фото из Instagram Тарзана

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