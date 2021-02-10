Делал украшения: Олег Винник рассказал о давнем хобби

Популярный певец Олег Винник, ставший участником и звездным детективом шоу «Маска», раскрыл закулисные секреты проекта, рассказал о своем давнем хобби и новых ролях в кино.

Артист признался, что выступать в маске Буйвола было сложно, и физически и морально.

«Это титанический труд. Могу себе представить, сколько бессонных ночей провели другие участники — и все для того, чтобы сделать достойный продукт. О финалистах и не говорю: 12 эфиров — 12 абсолютно разных по стилю песен. И постоянно нужно петь так, чтобы еще больше запутать детективов и зрителей. С точки зрения творческого процесса я бы с огромным интересом прошел дистанцию до конца. Но если говорить о самой маске, находиться в костюме, где чрезвычайно жарко и душно — то еще испытание», — рассказал в интервью изданию «Теленеделя».

Артист поделился, что на карантине не страдал от отсутствия работы, записывал новые песни на студии, был задействован в съемках третьей части комедии «Скажене весілля».

«Моя роль получила развитие. Если в первой серии появляюсь как бы между прочим, а во второй меня приглашают спеть на свадьбе, то в финальной будет несколько ситуаций и полноценных сцен с моим участием», — заинтриговал в интервью артист.

Кроме того, в откровенной беседе музыкант рассказал, как воспринимает неутихающий ажиотаж вокруг своей персоны, о работе в режиме нон-стоп, а также о давнем хобби, которое является для него терапией.

«Еще в студенчестве, в начале 90-х, заинтересовался изготовлением женской бижутерии. Вручную выпиливал лобзиком деревянные крестики, потом попробовал их продавать. На вырученные деньги купил небольшой деревообрабатывающий станок. Для меня дерево в руках сродни драгоценным камням. Выбрать сорт, найти правильный ствол нужного цвета, высушить — это как терапия. Очень люблю запах яблони. Когда начинаешь ее натирать — аромат потрясающий! Позже, в 2000-х, из дуба делал мебель для своей квартиры. Но с тех пор не возвращался к этому занятию. Надеюсь, все еще впереди», — рассказал Олег Винник.

Напомним, в минувшем эфире шоу «Маска» на канале «Украина» стало известно, что под образом Лисы скрывается хореограф Алена Шоптенко.

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