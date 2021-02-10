Сильно накрашенная Алена Шоптенко «сделала горячо»

Танцовщица и хореограф Алена Шоптенко предстала перед фолловерами в «боевой раскраске».

«Снег снегом, а съемки по расписанию! Правда, дома», — пишет Алена в комментарии к фото, которое она разместила в Instagram. У хореографа сильно накрашены глаза, также она использовала темную помаду.

Многие фолловеры поставили в комментариях под фото "огонь", а некоторые шутили о скором потеплении.

А вот так Алена Шоптенко выглядит без грима - после тяжелого выступления на шоу "Маска" в 12-килограммовом костюме Лисы.

После выступления в «Маске» Алена Шоптенко рассказывала, что самым сложным для нее была нехватка воздуха. Хореограф призналась, что после своего первого выступления от сильнейшей одышки чуть не «отъехала» прямо на сцене. А хвостик Лисички она назвала «отдельным фетишем» — он был способен на многое — и па сделать, и с ног сбить.

Напомним, что партнер Алены по «Танцям с зірками», певец Олег Винник, узнал танцовщицу под маской рыжей Лисички, увидев ее зажигательный танец. «FОХ, я с тобой учил FOXtrot и я тебя узнал», — сказал тогда Винник.

Фото Алены Шоптенко из социальных сетей.

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