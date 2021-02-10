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Еще один звездный развод: Петя Черный расстался с женой после 26 лет брака

16:02 10 февраля 2021
Петя Черный

Певец Петр Черный раскрыл личную тайну. Артист признался, что развелся с женой Дианой после 26 лет брака. В статусе холостяка он пребывает уже три года. Об изменениях в личной жизни Черный рассказал в программе ЖВЛ.

Артист считает, что напророчил такую судьбу своими песнями.

«Наверное суждено, чтобы мы расстались. Как будто в этой жизни не встречались. Ты найдешь другого, я найду другую». Вот я разведенный. И все, как там напел", — сказал Черный.

По словам артиста, он тяжело переживал развод. И только спустя три года решился заговорить об этом. Причиной разрыва семейных отношений Петр называет бурную гастрольную жизнь.

Сейчас 48-летний артист живет у друзей. Квартиру и все нажитое имущество оставил жене и сыну Жану.

Напомним, ранее телеведущая Соломия Витвицкая шокировала новостью о разводе. Они разъехались с мужем полгода назад, а в декабре официально оформили разрыв.

Фото Instagram.com/petrcherny

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