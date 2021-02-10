Разъехались полгода назад: Соломия Витвицкая впервые прокомментировала развод

Ведущая ТСН на канале «1+1» Соломия Витвицкая, шокировавшая новостью о разводе, впервые прокомментировала свое решение. Телезвезда призналась, что на самом деле они с мужем разъехались еще полгода назад, а в декабре оформили развод.

По словам Соломии, они пытались спасти семью, вместе ходили к психологу.

«Это не свежее решение, я переехала еще в сентябре. Влад помогал перевозить вещи. Развод получили в конце декабря. До этого больше года мы пытались спасти брак — я предложила пойти к психологу, Влад согласился … Но не помогло», — прокомментировала Соломия ТСН.

Инициатором развода выступила телеведущая. Она добавила, что с бывшим супругом удалось сохранить дружеские отношения. Витвицкая уверена, что в разводе нет трагедии. Каждый из них получил возможность стать счастливым, но не вместе.

Зимний отпуск телеведущая уже провела в статусе холостячки. Она отправилась в Америку к своим друзьям.

Напомним, в сентябре 2013 года Соломия вышла замуж за младшего на восемь лет Влада Кочаткова. Роскошную свадьбу сыграли на стадионе «Олимпийский». Медовый месяц молодожены провели в Марокко. Проблемы в личной жизни Соломия не комментировала. Недавно она рассказала, почему в их семье не появились дети.

Фото Instagram.com/solomiyavitvitska

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