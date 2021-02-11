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Шоу-бизнес

Похудевшая Джамала назвала причину

9:47 11 февраля 2021
Джамала

Джамала порадовала поклонников свежей фотосессией и заинтриговала новым шоу, о котором она пока что ничего не грассказывает, а также объяснила, что ей позволило сбросить вес.

Фото она выложила в Instagram, рассказав о дне, который сложится из репетиции, за которой последуют «новая сумка» и «много украшений».

Подписчицы заметили, что Джамала похудела, на что та ответила, что «не просто так» выкладывает на своей страничке рецепты салатов…

Недавно Джамала, объявившая войну лишнему весу, призналась, что трехнедельное соблюдение новых правил питания и физическая активность желаемого результата не принесли — за все это время певица сбросила меньше килограмма. Она же рассчитывала на то, что сможет влезть «во все модельное и желательно XXS». Тем не менее, она заявила, что будет идти к намеченной цели.

Заявленная цель — сбросить лишнюю «десяточку», которая образовалась у Джамалы за время беременности.

Фото Джамалы из социальных сетей.

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