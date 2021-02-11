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Шоу-бизнес

55-летняя Элизабет Херли в платье удивила фанатов

12:24 11 февраля 2021
Элизабет Херли

55-летняя британская актриса и модель Элизабет Херли, которая недавно вызвала большой ажиотаж своими снимками топлес на фоне снежного пейзажа, опубликовала новое фото в зимнем антураже, сделанное на территории своего особняка в графстве Херефордшир. И на этот раз удивила фанатов еще больше, позируя в мерцающем зеленом платье с разрезом на бедре.

Фанаты, привыкшие чаще всего видеть Элизабет в бикини (дизайн которых она разрабатывает) соответственно отреагировали. «Как, никаких снимков в бикини сегодня?», «Вы оделись?!», - писали в комментариях. 

Большинство подписчиков восхищались красотой и великолепной фигурой Херли.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Ярый обличитель Меган Маркл обрушился с критикой на публично раздевшуюся Элизабет Херли.


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