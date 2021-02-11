«Взбешенная» Леся Никитюк отказалась от «Холостячки»

Леся Никитюк, озадачившая поклонников «злободневным» вопросом, не собирается становиться героиней нового сезона шоу «Холостячка», о чем она сообщила во время общения с фолловерами в своем Instagram.

При этом Никитюк сравнила популярное реалити со сказкой «Белоснежка и семь гномов».

В конце своей гневной отповеди Леся применила фильтры, призванные усилить ее возмущение не понравившимся вопросом.

Напомним, кроме Никитюк, в «Холостячки-2» активно сватают молодую украинскую певицу боливийского происхождения Мишель Андраде.



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