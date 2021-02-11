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Шоу-бизнес

Владимир Остапчук с камерой застукал жену за интимным моментом

15:11 11 февраля 2021
Остапчук

Шоумен Владимир Остапчук продолжает публиковать фото и видео с Мальдив, где отдыхает вместе с женой.

В сториз Instagram-аккаунта Остапчук показал супругу Кристину, которая на террасе пьет белое вино, что-то напевает и двигается в такт мелодии.

При этом у Кристины прикрыты глаза. Видно, что она полностью погрузилась в музыку, никого вокруг не замечает и дала волю своим эмоциям.

Мужчина незаметно сделал видео интимного момента.

Напомним, недавно самого Владимира жена застала за интересным занятием. Он пытался расколоть кокос. В ответ на замечание супруги шоумен признался, что впервые увидел, как растут кокосы, и у него появилось желание исследовать плод внутри.

Фото instagram.com/vova_ostapchuk/

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