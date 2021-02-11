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Шоу-бизнес

Встревоженный сын госпитализированного Чапкиса обратился ко всем

15:42 11 февраля 2021
Григорий Чапкис

Самочувствие известного украинского хореографа Григория Чапкиса, находящегося в реанимации Киевской городской клинической больницы № 6, продолжает оставаться плохим. Об этом его сын написал в сториз своего Instagram.

«Пожалуйста, помолитесь за моего папу. Он плохо себя чувствует» — говорится в сообщении Грега Чапкиса.

Напоминаем, 90-летний украинский хореограф Григорий Чапкис впервые попал в больницу в декабре 2020 года — тогда его госпитализировали с двусторонним воспалением легких, при этом у артиста появился страх смерти.

Однако и после выписки хореограф продолжал себя чувствовать плохо, страдая от последствий болезни — у него были слабость, тяжесть в ногах, кружилась голова, он сильно похудел. В результате на Рождество Чапкиса в третий раз за месяц госпитализировали с пневмонией.

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