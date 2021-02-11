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Шоу-бизнес

Девочка? В новом тату Добрынина увидели намек на пол будущего ребенка

16:02 11 февраля 2021
Добрынин и Квиткова

Бывший участник шоу «Холостяк» Никита Добрынин, который вместе с женой Дашей Квитковой постоянно делятся новостями в ожидании пополнения в семье, сделал новую татуировку.

В сторис Instagram-аккаунта Добрынин опубликовал видео, сделанное в его с Дашей квартире. Он показал нательный рисунок на левой руке и намекнул, что они с Дашей ждут девочку.

Добрынин сказал, что розу он посвятил одной девушке, которой вручил самую главную розу в жизни. Повернувшись к мужу, Квиткова таинственно спросила: «Знаешь, какая главная роза в твоей жизни?». На что ведущий ответил: «Ты угадала?». И Даша заключила: «Ее и вручил!».
Вероятно, влюбленные говорили о своем будущем ребенке, называя его розой, а не о цветке, который Даша Квиткова получила в финале шоу «Холостяк».

Квиткова и Добрынин уже подготовились к 14 февраля. Влюбленные обменялись подарками. Даша подарила Никите его любимые кепки, для которых у мужчины есть специальная полка. А Добрынин подарил возлюбленной специальный прибор, которые помогает услышать сердцебиение малыша внутри у мамы.

Напомним, беременная Даша Квиткова ранее рассказала, что узнав о своем положении, сразу отпустила все ограничения в еде. По ее словам, живот растет настолько быстро, что она не успевает покупать одежду большего размера.

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