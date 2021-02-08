"Не верю, что живот растет настолько быстро": Квиткова поделилась "беременным" видео

Избранница «Холостяка» Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая ждет ребенка, показала «беременное» видео без «обработки и фильтров».

«Вообще не верю, что живот растет настолько быстро, я просто не успеваю», — пишет Дарья в комментарии к небольшому видеоролику, опубликованному в ее Instagram.

На видео показано, как Квиткова сидит в студии в наброшенном на плечи плаще и белье телесного цвета.

Напомним, что недавно Дарья Квиткова, победившая в 9-м сезоне реалити «Холостяк», выложила в своем Instagram фотосессию с мужем Никитой Добрыниным и попала под огонь критики с обвинениями в плагиате. Некоторые подписчики посчитали, что ее фото похожи на те, которые ранее выложили в сеть пара участников «Холостячки» Ксения Мишина и Александр Эллерт.

Ждет ребенка и другая пара — модель Дарья Хлыстун и экс-«холостяк» Макс Михайлюк. Даша выложила в сеть свежее фото с округлившимся животиком и написала, что «маленькую любовь» очень ждут.

Фото Дарьи Квитковой из социальных сетей.



323

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter