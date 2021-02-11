Звезда российских сериалов устроил в кафе драку из-за бывшей жены

Российский актер Владимир Епифанцев подрался в одном из баров Санкт-Петербурга. Инцидент произошел в ночь на 11 февраля.

После премьеры триллера «Дочь тьмы», в котором играла бывшая жена Епифанцева Анастасия Веденская, актерская тусовка отправилась в бар, где устроили мини-банкет, сообщает «Фонтанка».

Когда компания была уже достаточно веселой, знакомая ударила Веденскую в лоб пивным бокалом, лицо артистки оказалось расцарапанным.

Веденцева

Владимир Епифанцев, заступаясь за экс-супругу, дал пощечину обидчице, за нее заступился приятель.

Веденцева и Епифанцев

В результате в баре начали переворачиваться столы и стулья. Епифанцев вышел победителем. Сотрудникам отеля пришлось вызвать правоохранителей.

Приехавшие на место инцидента росгвардейцы, доставили всю группу в дежурную часть. За время нахождения в полиции конфликтующие успели помириться. Полицейские отправили их обратно в отель.

50-летний Владимир Епифанцев — младший сын советского актера Георгия Семёновича Епифанцева. Он окончил Высшее театральное училище имени Щукина и ГИТИС.

Создал и вел трэшевую телевизионную программу «Дрема», участвовал в программах «Культиватор» и «МузОбоз».

Широко стал известен после того, как снялся в скандально известном андеграундном видеофильме «Зелёный слоник».

Дважды был женат. Со второй женой Анастасией Веденской развелся в 2018 году. В браке родились два сына. Крестными младшего стали актер Иван Охлобыстин и старшая дочь Никиты Михалкова Анна.

По словам самой Веденской, Епифанцев не мог справляться с собственными эмоциями. Поэтому совместная жизнь с актером приносила ей «только боль и разочарования».

«ФАКТЫ» писали о российском актере Павле Прилучном, которого госпитализировали из-за сильного избиения в ночном клубе Калининграда. Актер выяснял отношения с владельцем клуба. В московскую больницу актер поступил с перелом костей лицевого скелета, а также с ссадинами и ушибами головы.

Фото wikipedia.org/

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