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Шоу-бизнес

Муж возмутившейся дорогам Кати Осадчей увидел «другую картину»

13:33 12 февраля 2021
Юрий Горбунов

После того, как телеведущая Катя Осадчая ополчилась на столичные власти по поводу заснеженных улиц, ее супруг, Юрий Горбунов, показал, что улицы в Киеве таки чистят от снега.

Видео, которое он выложил в сториз в Instagram, было снято телеведущим в полпятого утра в районе метро «Нивки». «Чистят, не нужно сетовать. Не все так плохо», — говорит Горбунов.

По его словам, перед его авто по проспекту Победы ехали три снегоуборочные машины.

Недавно Юрий Горбунов показал, как он вместе с соседом, продюсером Алексеем Потапенко, устроил зимний субботник в поселке Романков под Киевом. Горбунов и Потап основательно потрудились, вручную расчищая дороги от снега. Телеведущий прокомментировал фото с «суботника» следующим образом: «Українська народна казка про те, як куми сніг гребли».

Фото Юрия Горбунова из социальных сетей.

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