«Это Верка?» «Сердючка» на дне рождения матери Наташи Королевой вызвала интерес

На вечеринке у мамы певицы Наташи Королевой, Людмилы Порывай, которой попеняли за излишне яркий макияж, засветился персонаж, созданный украинским шоуменом Андреем Данилко.

Фото и видео с «Сердючкой» Людмила Порывай выложила в Instagram.

Фолловеры мамы певицы сразу и не поняли, настоящая перед ними «Сердючка», или же поддельная.

Людмила Ивановна живет в Майями, ее соседи — мать Игоря Крутого Светлана Семеновна, Анжелика Варум и Леонид Агутин, тетя Филиппа Киркорова Мари.

Кстати, недавно Наташа Королева подарила своей маме сеанс фотосъемки у «самого модного фотографа Майями», который украсил голову Людмилы Порывай короной.

Фото со странички Людмилы Порывай в социальных сетях.

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