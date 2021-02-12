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Шоу-бизнес

«Вы — стадо»: Епифанцев распек поддерживавших его после драки людей

15:15 12 февраля 2021
Владимир Епифанцев

Российский актер Владимир Епифанцев после нашумевшей драки в баре Санкт-Петербурга неожиданно обрушился с резкой критикой на тех, кто высказал ему поддержку в этой ситуации. Свое обращение к подписчикам актер опубликовал в сториз Instagram.

«Друзья, если честно, мне кажется, вы несете полнейшую дичь, когда хвалите за то, что я сделал. Как-нибудь расскажу месяца через два, когда все уляжется. Сейчас мне внутри мерзко, и вообще не приятно, что вы пишете. Никто не спросил, что произошло, что было, а сразу, как животные, молодец-молодец. Вы похожи на стадо», — сказал Епифанцев в опубликованном аудио.

Артист провел параллели с историей, случившейся с ним в Тушино. Тогда в реке утонул мужчина, и Епифанцев поднял со дна его труп. За это его прозвали «спасатель», что тоже звучало дико.

 

Ранее, стали известны подробности инцидента — почему актер дрался босой.

Фото из Instagram Владимира Епифанцева

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