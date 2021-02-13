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Шоу-бизнес

«Взгляд мамы Аллы»: Лиза Галкина в красном свитере очаровала снимком с пушистым «Артемоном»

9:55 13 февраля 2021
Лиза Галкина

В одном из фан-аккаунтов Лизы Галкиной появилось фото, на котором девочка позирует на лестнице в отчем замке. Малышка присела на ступеньку вместе со своим питомцем, пушистым померанским шпицем, держа в руках гаджет.

Для съемок девочка облачилась в красный свитер, розовые брючки и домашние тапочки, а на голову повязала бантик, что, по мнению пользователей, сделало ее похожей на куколку или Мальвину, а ее собачку — на пуделя Артемона из известной сказки о Буратино.

«Милашка», «Чудо-девочка», «Красотка», «Лизочка прелесть», «До чего же хорошенькая Елизавета», «Чудо-куколка», — пишут поклонники и желают счастья девочке и ее семье.


Как известно, семилетняя Лиза Галкина, младшая дочка Аллы Пугачевой, давно стала любимицей публики. Девочка растет очень артистичным ребенком с множеством талантов, каждый из которых с удовольствием демонстрирует. К примеру, Лиза Галкина обожает наряжаться и часто устраивает дома модные показы. Не раз фанаты семьи Примадонны наблюдали, как малышка «выгуливала» мамины платья, отчего умилялись еще сильнее.

А на днях девочка показала себя совсем с неожиданной стороны — она помогла маме в уборке на кухне.

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