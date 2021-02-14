27.85 / 28.02 33.53 / 33.79
Киев: -7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Перезагрузка прошла успешно: Надежда Бабкина резко сменила имидж и выглядит намного женственнее и моложе

10:41 14 февраля 2021
Надежда Бабкина

Известная российская исполнительница Надежда Бабкина в последнее время стала появляться в эфире росТВ в романтических кудрях. Иногда они круто завиты, иногда легко ниспадают, а порой видны только на кончиках. При этом ранее знаменитая казачка предпочитала прямые укладки, пишет Teleprogramma.pro.

«Надежда Бабкина сменила классическое прямое каре с челкой на градуированное. Если его накрутить, на голове получится форма круга. Это форма свойственна именно женским стрижкам. За счет отсутствия прямых линий, ее образ стал более мягким, романтичным, моложавым, кокетливым и женственным. Певица — очень яркая личность, а за счет новой стрижки она еще больше подчеркнула свою индивидуальность. Она выглядит моложе своих лет, и ее перезагрузка прошла успешно», — рассказала дизайнер причесок Ксения Бобылева.

Ксения заметила, что градуированные стрижки дают больше вариаций укладки волос, чем Надежда Бабкина с успехом и пользуется.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Надежда Бабкина призналась, что ее 40-летний возлюбленный, Евгений Горшечков, более известный как Женя Гор, несколько раз делал ей предложение руки и сердца.

Также недавно Бабкина опубликовала в Instagram фото в конце своего рабочего дня. На снимке уставшая Бабкина сидит на полу лифта, рядом находится ее телефон.

276

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алла Пугачева

Контраст и стройность: 71-летняя Пугачева восхитила стилиста правильно подобранным нарядом

гарри галкин

Пошел по стопам отца: шутка Гарри Галкина «порвала» зал «Вечернего Урганта»

Лиза Галкина

«Взгляд мамы Аллы»: Лиза Галкина в красном свитере очаровала снимком с пушистым «Артемоном»

Игорь Николаев

Жена Игоря Николаева удивила сходством с Наташей Королевой

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер