Перезагрузка прошла успешно: Надежда Бабкина резко сменила имидж и выглядит намного женственнее и моложе

Известная российская исполнительница Надежда Бабкина в последнее время стала появляться в эфире росТВ в романтических кудрях. Иногда они круто завиты, иногда легко ниспадают, а порой видны только на кончиках. При этом ранее знаменитая казачка предпочитала прямые укладки, пишет Teleprogramma.pro.

«Надежда Бабкина сменила классическое прямое каре с челкой на градуированное. Если его накрутить, на голове получится форма круга. Это форма свойственна именно женским стрижкам. За счет отсутствия прямых линий, ее образ стал более мягким, романтичным, моложавым, кокетливым и женственным. Певица — очень яркая личность, а за счет новой стрижки она еще больше подчеркнула свою индивидуальность. Она выглядит моложе своих лет, и ее перезагрузка прошла успешно», — рассказала дизайнер причесок Ксения Бобылева.

Ксения заметила, что градуированные стрижки дают больше вариаций укладки волос, чем Надежда Бабкина с успехом и пользуется.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Надежда Бабкина призналась, что ее 40-летний возлюбленный, Евгений Горшечков, более известный как Женя Гор, несколько раз делал ей предложение руки и сердца.

Также недавно Бабкина опубликовала в Instagram фото в конце своего рабочего дня. На снимке уставшая Бабкина сидит на полу лифта, рядом находится ее телефон.

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