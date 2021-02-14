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Шоу-бизнес

Богатая невеста: звезда «Аншлага» Елена Воробей показала свадебный наряд за 200 тысяч

15:42 14 февраля 2021
Елена Воробей

Российская юмористка Елена Воробей готовится к четвертой свадьбе, ее новым избранником станет житель Беларуси Сергей Евтухович, пишет «Телепрограмма.про».

Накануне звезда «Аншлага» показала журналистам программы «Ты не поверишь!» роскошное свадебное платье, обшитое стразами.

К дизайнерскому наряду прилагается шуба с 4-метровым шлейфом. Как призналась сама Воробей, общая стоимость наряда превысила 200 тысяч рублей. Однако она готова на все, чтобы сделать церемонию запоминающейся.

Елена Воробей. Фото: кадр из шоу «Ты не поверишь!»

«У меня самое тяжелое платье в гардеробе было 7,5 килограмма, там очень много камней на сетке металлической. По-моему, мы переплюнули, эта свадебная шуба весит 8 килограммов», — улыбается юмористка.

В то же время официально Елена продолжает скрывать личность своего жениха — говорит, не хочет спугнуть счастье.

Тем не менее, российские СМИ утверждают, что новым избранником артистки стал уроженец Беларуси, который закончил Военный Краснознаменный институт Министерства обороны СССР. Пара познакомилась в Минске, куда Воробей приезжала на гастроли. Подтянутый мужчина с офицерской выдержкой сразу же привлек внимание Елены Яковлевны. Также он быстро нашел общий язык с детьми юмористки от первого брака.

Недавно Сергей Евтухович перенес коронавирус. Болезнь протекала очень тяжело, на протяжении нескольких недель жених Елены лежал в больнице. Артистка во всем поддерживала своего любимого мужчину.

«Он лежал в больнице, лежал долго, были серьезные поводы для опасений, потому что очень долго держалась температура. Я никому не говорила, он даже своих не информировал, потому что мы очень тревожились и понимали, что там взрослая мама. Все обошлось, слава Богу, мы уже оба с антителами», — сообщила она.

Как писали «ФАКТЫ», у покойного певца Иосифа Кобзона, известного своими крынашистскими взглядами, обнаружился еще один тайный наследник. Оказывается, помимо 47-летнего Андрея Кобзона, который закончил музыкальный институт в Голливуде и затем занялся бизнесом, пара в свое время усыновила мальчика из Армении.

А фигурант базы «Миротворца», известный украинофоб, музыкальный критик Сергей Соседов признался, что болен неизлечимой болезнью, симптомы которой проявляются каждую весну.

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