Прекрасная Лиза Галкина и Гарри-красавчик: фото повзрослевших детей Пугачевой умилило пользователей

Фанаты звездного семейства Пугачевой-Галкина недавно опубликовали свежее фото двойняшек Лизы и Гарри, которое немало удивило пользователей.

И если Лиза довольно часто появляется на снимках, то Гарри многие помнят как маленького мальчика, который катается на папиных плечах и играет в различные игры.

На самом деле двойняшки повзрослели и подросли. Брат и сестра запечатлены в библиотеке. Гарри облачился в белую рубашку и классические брюки с ремнем. Лиза в зауженные брючки и белую блузку. Мальчик одной рукой держит увесистую книгу. А Лиза Лиза показывает, что благодаря таким «страшным нагрузкам» она уже накачала бицепсы.



«Силушка богатырская. Всем хорошего дня», — подписано фото.

Конечно, фото явно постановочное, тем не менее, поклонники семейства по достоинству оценили образы детей.

«Лиза прекрасна, а Гарри — интеллигент и красавчик», «Алла, дай Бог тебе их детей увидеть», «Шикарный парень и классная девчонка», «Надо же, как быстро растут эти детки-конфетки», «Здоровья и благополучия детям и их родителям», «Эти ребята просто лучшие», — хвалят малышей в комментариях.

Ранее на этой же странице видео с Гарри, в котором он «философствует» о любви, После чего брат и сестра заливисто смеются.

А также фото, где Лиза с куличами.

Девочка уже вовсю помогает маме на кухне.

Фото elizaveta_galkinaa, «Гордон»

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