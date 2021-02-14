27.85 / 28.02 33.54 / 33.78
Киев: -6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Прекрасная Лиза Галкина и Гарри-красавчик: фото повзрослевших детей Пугачевой умилило пользователей

18:07 14 февраля 2021
дети Пугачевой

Фанаты звездного семейства Пугачевой-Галкина недавно опубликовали свежее фото двойняшек Лизы и Гарри, которое немало удивило пользователей.

И если Лиза довольно часто появляется на снимках, то Гарри многие помнят как маленького мальчика, который катается на папиных плечах и играет в различные игры.

На самом деле двойняшки повзрослели и подросли. Брат и сестра запечатлены в библиотеке. Гарри облачился в белую рубашку и классические брюки с ремнем. Лиза в зауженные брючки и белую блузку. Мальчик одной рукой держит увесистую книгу. А Лиза Лиза показывает, что благодаря таким «страшным нагрузкам» она уже накачала бицепсы.


«Силушка богатырская. Всем хорошего дня», — подписано фото.

Конечно, фото явно постановочное, тем не менее, поклонники семейства по достоинству оценили образы детей.

«Лиза прекрасна, а Гарри — интеллигент и красавчик», «Алла, дай Бог тебе их детей увидеть», «Шикарный парень и классная девчонка», «Надо же, как быстро растут эти детки-конфетки», «Здоровья и благополучия детям и их родителям», «Эти ребята просто лучшие», — хвалят малышей в комментариях.

Ранее на этой же странице видео с Гарри, в котором он «философствует» о любви, После чего брат и сестра заливисто смеются.

А также фото, где Лиза с куличами.

Девочка уже вовсю помогает маме на кухне.

Фото elizaveta_galkinaa, «Гордон»

516

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алла Пугачева

Контраст и стройность: 71-летняя Пугачева восхитила стилиста правильно подобранным нарядом

гарри галкин

Пошел по стопам отца: шутка Гарри Галкина «порвала» зал «Вечернего Урганта»

Лиза Галкина

«Взгляд мамы Аллы»: Лиза Галкина в красном свитере очаровала снимком с пушистым «Артемоном»

Маурисио Лара и Джош Уоррингтон

Непобедимого доселе экс-чемпиона мира вырубили на «Уэмбли»: видео эффектного нокаута

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер