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Больная тема: Даша Астафьева рассказала о попытках близких склонить ее к замужеству

18:26 14 февраля 2021
Осадчая и Астафьева

Известная украинская модель и певица Даша Астафьева рассказала Кате Осадчей о судебных перипетиях в жизни своего бойфренда и пожаловалась на давление со стороны близких, которые хотят, чтобы она поскорее вышла замуж.

По словам Астафьевой, она устала от таких вопросов со стороны друзей, родственников и даже не совсем знакомых. Женщина напомнила, что бестактно так напролом лезть в чужую жизнь.

Певица рассказала, что не любит, когда ее ставят в жесткие рамки и давят на нее.

Кроме того, у Артема, бойфренда певицы, проблемы — он до сих пор находится под следствием. Но ему уже вернули загранпаспорт. И пара смогла съездить на рыбалку в Черногорию, на серфинг в Доминикану, что очень обрадовало Дашу.

Астафьева также рассказала, что она и Артем переболели коронавирусом. На карантине девушка, кроме лечения, занималась творчеством — она рисовала картины. Именно творчество помогла Астафьевой восстановиться, ведь после болезни у нее была депрессия и панические атаки.

Напомним, Даша Астафьева нередко сопровождает свои посты в соцсетях пикантными снимками. Нередко фото не соответствует посту. Так рассказ о любви к чтению девушка сопроводила оголенной натурой.

Фото tsn.ua/

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