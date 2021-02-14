Перепутал пожарную и обычную лестницы: сын Алибасова рассказал, что его отец оказался в больнице со сломанной ногой

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, который оказался в больнице Калининграда с поврежденной ногой, перепутал обычную и пожарную лестницы.

Об этом телеканалу РенТВ заявил его сын.

По словам Алибасова-младшего, отец сломал ногу, когда спускался по пожарной лестнице.

«Есть такая история. Сейчас на операции. Завтра утром расскажет подробности. Открытый перелом у него. Посчитал, что пожарная лестница в помещении и обычная лестница — это одно и то же. Поскользнулся и упал», — отметил он.

Напомним, Бари Алибасова после курса лечения в наркологической клинике вывезли из Москвы. Сын продюсера Бари Алибасов-младший забрал отца в Калининград для прохождения курса реабилитации.

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