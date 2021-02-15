«Опережаю время»: Анфиса Чехова «испортила» себе тело

Телеведущая Анфиса Чехова сделала себе подарок на День Святого Валентина, до неузнаваемости изменив татуировку на спине, а ей попеняли на «испорченное тело».

«Подарила себя „валентинку“. Пожизненную», — пишет в Instagram Анфиса Чехова и уточняет, что мастер переделал ей старую полустертую лилию на лопатке, сделав «нечто очень ей симпатичное».

То, какой была татуировка Чеховой ранее, можно рассмотреть на одном из фото в соцсетях, на котором телеведущая позирует в шикарном нижнем белье. Анфиса стоит спиной к зеркалу, в котором видна и лилия.

Одна из фолловеров, отреагировавшая на новое тату, написала, что Чехова продолжает «портить тело» и получила ответ от телеведущей.

Кстати, недавно Чехова призналась, что в свои 42 года чувствует себя лучше, чем в 24. «Мне приятно осознавать, что в 42, я заслужила именно такое лицо и тело», — откровенничала телеведущая.

Фото Анфисы Чеховой из социальных сетей.

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