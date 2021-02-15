Вручение кольца записали на видео: сын Наташи Королевой сделал предложение девушке

Сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Тарзана Архип сделал предложение своей девушке Мелиссе.

В День влюбленных у Архипа и Мелиссы был романтический ужин вдвоем. Тогда же парень сделал предложение и подарил кольцо.

Известно, что девушка Архипа — танцовщица. Она любит танцы на пилоне и отличается раскованностью — публикует в соцсетях пикантные снимки. При этом Мелисса гордится своим импульсивным характером.

Молодые люди начали выкладывать совместные фото в Instagram с лета 2020 года.

Наташа Королева назвала подругу своего сына миленькой.

Сын королевой Архип под псевдонимом Архип Грек успел выпустить клип на песню «Бутылка вина». Он тоже увлекается танцами на пилоне.

Фото Instagram/grek_grex, instagram.com/melissa_foxs_/

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