Маша Ефросинина показала 17-летнюю дочь

Украинская телеведущая Маша Ефросинина показала свою дочь Нану, которой исполнилось 17 лет.

«Нана, ты самая необыкновенная девочка на свете! С Днем Рождения, мой ангел», — написала Ефросинина в Instagram и выложила две фотографии дочки.

Недавно Маша Ефросинина рассказала, что очень тяжело переживала расставание со старшей дочерью Наной, которая учится в Канаде. Телеведущая рассказывала, что сильно расплакалась в аэропорту. Да так, что утешать ее подходили посторонние люди, подумавшие, что у женщины кто-то умер.

В связи с пандемией коронавируса девушка почти год была вынуждена учиться онлайн дома, а в Канаду улетела сразу же после открытия границ.

Ранее телеведущая поздравила с днем рождения маму, выложив совместное фото в соцсети. Подписчики отметили, что ее мама Ефросининой очень молодо и современно выглядит, и что на фото обе женщины смотрятся как сестры.

Фото со странички Маши Ефросининой в социальных сетях.

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