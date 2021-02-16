«Оля, иди, сделаем фото с собачкой»: Полякова устроила спасение людей от сосулек

Певица Оля Полякова, которая долго ругалась с коммунальщиками, наконец-то добилась, что службы начали убирать сосульки с крыши дома.

На видео, которое певица выложила в сториз в Instagram показано, как сотрудник коммунальной службы сбивает ломом огромные сосульки, нависающие над окном квартиры Оли Поляковой — глыбы льда падают на дорожку, где обычно ходят люди. Сама певица говорит, что спасает не только свою квартиру от затопления, но и пешеходов — опасная зона не была огорожена.

Проходящий мимо мужчина сказал: «Дай Бог здоровья». И предложил Оле Поляковой сфотографироваться с собакой. В свою очередь певица возмущается, что решить проблему можно только через «кипиш».

Ранее Оля Полякова показала, как вода заливает ее квартиру — и с крыши, и за счет тающих огромных сосулек, которые наросли возле ее окна. Она пожаловалась, что дорогостоящему ремонту, который певица сделала весной прошлого года, приходит «хана».

Фото — скриншот.

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