«Оля, иди, сделаем фото с собачкой»: Полякова устроила спасение людей от сосулек
Певица Оля Полякова, которая долго ругалась с коммунальщиками, наконец-то добилась, что службы начали убирать сосульки с крыши дома.
На видео, которое певица выложила в сториз в Instagram показано, как сотрудник коммунальной службы сбивает ломом огромные сосульки, нависающие над окном квартиры Оли Поляковой — глыбы льда падают на дорожку, где обычно ходят люди. Сама певица говорит, что спасает не только свою квартиру от затопления, но и пешеходов — опасная зона не была огорожена.
Проходящий мимо мужчина сказал: «Дай Бог здоровья». И предложил Оле Поляковой сфотографироваться с собакой. В свою очередь певица возмущается, что решить проблему можно только через «кипиш».
Ранее Оля Полякова показала, как вода заливает ее квартиру — и с крыши, и за счет тающих огромных сосулек, которые наросли возле ее окна. Она пожаловалась, что дорогостоящему ремонту, который певица сделала весной прошлого года, приходит «хана».
Фото — скриншот.174
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