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Шоу-бизнес

«Манюня»: Садальский уязвил Марию Максакову за концерт в России

15:09 16 февраля 2021
Станислав Садальский

Российский актер Станислав Садальский отреагировал на выпад певицы Марии Максаковой, написавший о его «неСРАвненном» таланте торговать патологией".

В свою очередь Садальский в Instagram припомнил певице, что она вместо «гастрольного американского тура» решила отправиться в Кабардино-Балкарию. Там, по словам актера, «в отличи от заокеанского зрителя смотрят НТВ и другие каналы, где Манюня фантазировала на темы личной жизни». И назвал Максакову «неСРАвненной».

Одна из подписчиц Садальского написала, что у Марии Максаковой — чудесный голос, а все остальное — ее личное дело. На этот комментарий отреагировал сам актер.

Напомним, что на российском телевидении недавно вышла программа «Новые русские сенсации» под названием «Максакова. Тайное возвращение в Россию».

Станислав Садальский является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины (АР Крым).

Фото со странички Станислава Садальского в соцсетях.

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