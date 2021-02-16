Добрынин рассекретил пол своего будущего ребенка

Экс-«холостяк» Никита Добрынин поделился очередной радостной новостью — у них с Дашей Квитковой все-таки будет мальчик! Как рассказал Никита в своем Instagram, несмотря на предыдущие предчувствия, на третьем месяце беременности они проснулись как-то утром и почувствовали — растёт парень.

Интрига оставалась до самой вечеринки, на которой пара наконец окончательно узнала пол будущего ребенка.

При этом Добрынин дал понять, что на первенце он не остановится, и в их с Дашей семье вскорости появится и его маленькая сестричка.

Напомним, ранее мужчина рассказал о своих ощущениях от новости о беременности супруги.

Фото Instagram Никиты Добрынина



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