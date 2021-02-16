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Шоу-бизнес

Лидия Таран раскрыла секрет идеального узвара

18:00 16 февраля 2021
Лидия Таран

Телеведущая Лидия Таран, которая недавно поделилась в Instagram лайфхаком по чистке авто в снегопад, посоветовала фолловерам согреть свой зимний вечер настоящим украинским узваром.

Раскрыв главный секрет его приготовления (большое количество сухофруктов с рынка), она по-новому расшифровала и название напитка: «универсальная здоровая большая ароматная радость».

«Это единственно правильное решение, когда зима уже надоела, весна где-то застряла в сугробах, и нужно как-то жить, а главное — что-то пить, чтобы быть в тонусе», — написала Лидия.

Возможно, к кулинарии телеведущая пристрастилась на карантине, а также во время самоизоляции в связи с COVID-инфицированием. Победив болезнь, она призналась, что набрала лишние килограммы.

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