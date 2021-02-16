«Никогда не могла бы подумать»: Регина Тодоренко под впечатлением от своего нового образа

Телеведущая Регина Тодоренко продолжает экспериментировать с цветом своих волос. Судя по ее новому снимку в Instagram, теперь они ощутимо «порозовели». В тон волосам Регина подобрали и макияж, за что она поблагодарила своих мастеров.

«Никогда не могла бы подумать, что мне пойдёт такой яркий нежно-розовый образ! Прямо захотелось сменить волосья», — пошутила она.

Мнение фолловеров Тодоренко разделились — одни живо приветствовали изменения в ее образе, а другие — остались недовольны.

Напомним, Тодоренко призналась, что для нее прошедший День Валентина превратился в апокалипсис. У сына Майкла обнаружилась сильная аллергия на орехи, малыша пришлось срочно везти в больницу.

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