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Шоу-бизнес

«Я не фанат зимы в Киеве»: Джамала сделала откровенное признание

18:12 17 февраля 2021
Джамала

Украинская певица Джамала, которая недавно резко похудела, рассказала в Instagram о своем отношении к столице.

«Меня часто спрашивают, стал мне Киев родным? Мой ответ — Да!» — написала Джамала, отметив, что в столицу она переехала.

«И хотя я не фанат именно зимы в Киеве, он — мой с любой крыши», — добавила певица.

Фолловеры написали ей в комментариях, стала ли для них столица родной: «Обожаю Киев. Это мой город. Люблю его. Чувствую себя комфортно и свободно», «Я хоть и с рождения в Киеве, но с каждым днем влюбляюсь заново, и не надоедает постоянно любоваться одними и теми же местами», «Родным не стал… И не станет…«

Ранее сообщалось, что Джамала решила радикально сменить имидж и показала, как она выглядит в новом образе.

Фото из в Instagram Джамалы

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