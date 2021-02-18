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Шоу-бизнес

«После психушки?» Внешний вид Джамалы ужаснул зрителей

2:33 19 февраля 2021
Джамала

Украинская певица Джамала, которая недавно сильно похудела, неприятно удивила сеть своим видом. Фото певицы опубликовано на официальной странице передачи «Світське життя» в Instagram.

«Телеведущая Василиса Фролова отметила именины и baby shower!» — написано в посте и опубликованы также снимки других знаменитостей, присутствовавших на мероприятии.

Фолловеры канала «Світське життя» бурно обсуждают фото, на котором присутствует Джамала.

В числе топовых комментариев: «Что произошло с Джамалой? На ней видимо больше отразилось, чем на других», «Чем страшней — тем модней», «Джамала себя в зеркало видела?», «Джамала сошла с ума?», «Вид как после психушки», «А вот Джамале, видимо, лучше сменить парикмахера», «Это ужас на что похожа Джамала, могла бы и причесаться, а штаны — это вообще трэш».

Напомним, Джамала откровенно рассказала, как она относится к Киеву.

Фото из Instagram Джамалы

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