«У нас шиба!» Даша Астафьева рассказала про свое «адское создание»

Украинская модель и певица Даша Астафьева, на которую давят родственники по поводу замужества, рассказала о своих собаках.

У певицы есть Чича и Луна — две собаки породы сиба-ину, которую Астафьева называет «шиба». По словам актрисы, Чича — пес спокойный, чистоплотный и интеллигентный. Любит тишину и покой.

Кинолог, проведя несколько уроков, научил певицу понимать пса и строить с ним отношения.

Луну Астафьева называет настоящим демоном, несмотря на белую шерсть и ангельский вид. В основном, собака носится по двору как ураган, кусает Чичу. Кроме того, не очень любит чистоту и приводить себя в порядок.

После появления в доме Луны, Чича стал поддерживать ее во всем. А хозяева оказались в заложниках.

«Шиба — диагноз тем, кто любит вызов и вечные приключения. Когда у меня спрашивают, где взять такого, сразу и честно, всех отговариваю от этой породы. Порода сложная, с характером. Драма отношений развивается с каждым годом», — пишет Астафьева.

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Певица уточняет. что за милыми мордашками животных скрываются настоящие драконы и бандиты. Шиба — одна из самых древних охотничьих пород, ей более 2500 лет. За это время укоренились все не самые лучшие черты характера. Эти собаки никогда и никого не слушают, всегда требуют свободы и любят шкодничать.

Астафьева призналась, что после того, как завела собак, она стала более внимательно относиться к тем, у кого нет дома и заботы, и кому нужна помощь.

По словам артистки, гулять с собакой — это не самая большая сложность, сложнее — научиться жить с животным.

Напомним, недавно Даша Астафьева рассказала о любви к чтению, сопроводив пост фотографией не в тему.

Фото Instagram/da_astafieva

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