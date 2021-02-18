Дмитрий Ступка расставил точки в отношениях с женой

Внук легендарного Богдана Ступки Дмитрий, жена которого назвала себя несчастливой в браке и заговорила о разводе, расставил точки в отношения с Полиной Логуновой. В недавнем интервью она говорила о возможном разводе и обещала «вкатать мужа в асфальт».

Актер подтвердил, что их семья, возможно, не идеальная и жена чем-то не удовлетворена, но глобальных проблем у них нет.

По словам Дмитрия, проблемы касаются в первую очередь, материальной сферы. Большими ролями в кино и высокими гонорарами он пока похвастаться не может. Также он занимается преподавательской деятельностью. Полина же хочет большего.

«Полина — очень эмоциональная, она срывается. В тот день у нее могло быть просто плохое настроение. Может, в тот день мы повздорили. Не знаю…

Она, как и все современные девушки, хочет все и сразу. Она жила в бедности. Поэтому я даже на нее не обижаюсь. Мне было это все неприятно слышать, конечно», — сказал Дмитрий Ступка в интервью программе ЖВЛ.

Он утверждает, что о разводе речь не идет.

«Это они так смонтировали. Это повод поговорить. Я очень счастлив, что у меня есть Богданка. Что почти все родственники живы-здоровы, есть что поесть, есть крыша над головой, ничего не протекает, одеты, сыты. Почему не быть счастливым? А дальше нужно идти к своей цели, делать свою работу качественно», — добавил актер.

Напомним, Дмитрий и Полина поженились в 2016 году. А в апреле 2017 года у них появилась дочь Богдана. Помимо карьеры модели и телеведущей, Полина занялась бьюти-индустрией: занимается окрашиванием волос, делится советами, как держать себя в форме.

В недавней фотосессии Логунова впечатлила своей фигурой.

246

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter